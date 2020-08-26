Hakkari’de sokak hayvanlarına şefkat eli

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını beslenmeye devam ediyor.

Korona virüsle mücadele etmek amacıyla alınan bir dizi tedbirin sokak ve barınaklarda yaşayan hayvanları olumsuz etkilememesi amacıyla belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen hayvanların aç kalmaması için besleme faaliyetlerini devam ettiren ekipler, kentin çeşitli noktalarda kedi ve köpek maması, kıyma ve ekmekle hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğü bölgesindeki barınaklarda kalan sokak hayvanlarını beslenme çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.