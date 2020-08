Başkan Aydoğdu’dan engeli Aykut’a destek

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, özel gereksinimli Mehmet Emin Aykut’a engelli sandalye hediye etti.

Başkan Aydoğdu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 98 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Mehmet Emin Aykut’a akülü sandalye desteğinde bulundu. Baba Necati Düzen, kendilerini yalnız bırakmayan kendilerine her konuda yardım elini uzatan, kendilerini umutlandıran ve özel gereksinimli çocukları Mehmet Emin Aykut’ın hayallerini gerçekleştiren dernek başkanı Aydoğdu’ya teşekkür etti.

Başkan Aydoğdu ise, özel gereksinimli Mehmet Emin Aykut’a akülü sandalye hediye ettiklerini belirterek, ayrıca Yüksekova Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki şeker hastalığı ve eklem romatizma hastalığı nedeniyle 13 yıldır yürüyemeyen Münire Düzen’i evinde ziyaret ettiklerini söyledi. Aydoğdu, ”Münire Düzen’i evin'de ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Eşi Necati Düzen’den bilgi alarak Münire teyzemizin ağır bir hastalık geçirdiğini öğrendik. Teyzemizin bütün ihtiyaçlarını dernek olarak karşılayacağını sözünü verdik. Özel gereksinimli çocuklarımızın ve diğer engelli kardeşlerimizin coğrafya tanımaksızın her zaman ve her yerden rengi ve sesi olmaya çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.