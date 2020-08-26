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Yüksekova'da tekstil atölyesi açıldı

DHA

Yüksekova'da tekstil atölyesi açıldı


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde kurulan tekstil atölyesi düzenlenen tören ile hizmete açıldı.
24 yıl önce gittiği İstanbul'da tekstil atölyelerinde çalışarak tecrübe kazanıp, ardından da kendi atölyesini kuran iş insanı Soner İşleyen, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine de 4 bin 500 metrekare alan üzerine tekstil atölyesi kurdu. İlk etapta 100, ilerleyen dönemde ise 350 kişinin istihdam edileceği atölye bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari Eski Milletvekili Esat Canan, Esendere Belediye Başkanı Derbaz Büyüksu, İŞKUR Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abddurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç katıldı.
Törende konuşan İş insanı İşleyen, dünyanın koronavirüs ile boğuştuğu bir dönemde memleketinde insanları istihdam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise ilçede bu ölçekte bir işletmenin açılmasının heyecan verici olduğunu belirterek kaymakamlık, valilik ve diğer kurumlar olarak gereken desteğin verildiğini söyledi. Yüksekova´nın konumu itibari ile bölgenin yıldızı olduğunu belirten Doğramacı, "Kendi değerinin farkında olan bir Yüksekova´nın önüne kimse geçemez. Bunun için buradaki bütün iş adamların ve dışarıdaki iş adamlarımızın buraya getirilmesi için ciddi bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte burada şimdi 70 kişi çalışıyor ama Soner Bey'den 500 kişi için söz aldık" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-08-26 17:44:37

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