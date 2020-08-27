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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da tekstil atölyesi açıldı

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 70 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi törenle hizmete açıldı.

Yüksekova'da tekstil atölyesi açıldı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 70 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi törenle hizmete açıldı.
Çalışmak için 24 yıl önce İstanbul'a giden ve burada tekstil atölyelerinde çalışarak tecrübe kazanıp usta olduktan sonra kendi atölyesini kuran iş insanı Soner İşleyen, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine de 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tekstil atölyesi açtı. İlerleyen dönemde ise 350 kişinin istihdam edileceği atölye bugün düzenlenen törenle faaliyete geçti. Açılış törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abddurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, Yüksekova Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Akif Arslan, Hakkari Eski Milletvekili Esat Canan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İŞKUR Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, VEDAŞ İl Müdürü Salih Eroğuz, Yüksekovalı iş insanları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış programında kısa bir konuşma yapan İşleyen Tekstil Atölyesi kurucusu ve sahibi Soner İşleyen, 24 yıl önce gittiği İstanbul’da kazandığı tecrübe ile kurduğu işini memleketi Yüksekova’ya taşıdığını söyledi. Açılışa katılan herkese teşekkür eden İşleyen, dünyanın korona virüs ile boğuştuğu bir dönemde memleketinde istihdama katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz da, istihdam ağırlıklı bir işletmeyi Yüksekova’ya kazandıran girişimci Soner İşleyen’e teşekkür etti
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise ilçede bu ölçekte bir işletmenin açılmasının heyecan verici olduğunu belirterek; kaymakamlık, valilik ve diğer kurumlar olarak gereken desteği verdiklerini söyledi. Yüksekova’nın konumu itibari ile bölgenin yıldızı olduğunu belirten Doğramacı, “Kendi değerinin farkında olan bir Yüksekova’nın önüne kimse geçemez. Bunun için buradaki bütün iş adamlarını ve dışarıdaki iş adamlarımızın buraya getirilmesi için ciddi bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte burada şimdi 70 kişi çalışıyor, ama Soner Beyden 500 kişi için söz aldık” dedi.
İlçedeki korona virüs vakalarında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Doğramacı, gerekli tedbirleri aldıklarını ancak vatandaşın daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından İşleyen Tekstil okunan duaların ardından açıldı. Açılışın ardından Kaymakam Doğramacı ve beraberindeki protokol üyeleri atölyeyi gezerek çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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