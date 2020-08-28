Belediye ekiplerinin menfez içinde zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan 42 metre uzunluğundaki menfezi açmak için büyük bir çalışma örneği sergiledi.

Hakkâri’nin Sümbül Mahallesi’nde önünde geçmekte olan 42 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğindeki menfez tıkandı. Bunun üzerine harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tıkanan menfezi açmak için 4 iş makinesi ve 4 personel ile çalışma başlattı. 2 metre derinliğindeki menfezin içine giren belediye ekipleri, canla başla çalıştılar.

42 metre uzunluğundaki menfezin 20 metrelik kısmı açılırken, geriye kalan kısmın açılması için de çalışmalar aralıksız olarak yürütülüyor.

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