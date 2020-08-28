Hakkari’de 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 700 paket sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında 27 Ağustos 2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda toplamda 5 bin 700 paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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