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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Hakkari merkez ilçe kongresi yapıldı

İHA

–AK Parti Hakkari Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Cumhur Demir yeniden başkan seçildi.

AK Parti Hakkari merkez ilçe kongresi yapıldı

–AK Parti Hakkari Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Cumhur Demir yeniden başkan seçildi.
Merzan Şehir Stadyumunda yapılan kongreye AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Kaya, MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti eski yönetimi ilçe belediye başkanları, belde başkanları ve yönetimi, ildeki bazı kanaat önderleri ile çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Merkez 7. Olağan Kongresi maske ve sosyal mesafeye hassasiyet gösterilerek yapıldı. Alana giriş yapanlar güvenlik güçleri tarafından üst aramasından geçirildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cihazlarda sıkıntı yaşanması üzerine yarıda kalan İstiklal Marşı MKYK üyesi Alaattin Parlak tarafından okunarak tamamlandı. Divan Başkanlığına MKYK üyesi Alaattin Parlak’ın getirildiği kongrede faaliyet raporu okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı ve adayı Cumhur Demir, kuruluşundan bu yana AK Partiye gönül vermiş herkese teşekkür ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu partinin kurucusu milletin ta kendisi olduğunu söyledi.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ise İstiklal Marşı Yazarı Mehmet Akif Ersoy’un şiiri ile konuşmasına başlayarak, “Yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman bozulmasın. Rabbim birlik ve berberliğimizi daim etsin” dedi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Kaya, bir siyasi partiye ağır göndermeler yaptı. Kaya, ”Bir başka ülkedeki siyasi harekete nasıl destek verilir. Ya parayla, ya ajanla, ya provokasyonla yada başka bir şeyler veriliyor. Bu çok ağır bir ithamdır. İşte biz böyle bir siyaset içerisinde muhalefet ile beraberiz yolcuyuz biz bunu kabul etmek mümkün değil. Ben o siyasi partinin ana muhalefetine sesleniyorum biz bunu hak etmiyoruz. Alnımız ak başımız dik yürümeliyiz” dedi.

“Denizlerimizde sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz”
Mavi vatanla ilgili denizlerimizde Ege’de bir sıkıntılı süreç yaşadıklarının altını çizen Kaya, “Bizim inancımızda bizim kitabımızda Cenabı Hak bize diyor ki asla savaşı isteyen taraf olmayın, ama birisi kaşınıyorsa, savaş ilan ediyorsa da sakın savaştan kaçınmayın. Biz bu ülkeyi kimse kusura bakmasın 7 düvelle mücadele eder kurtuluş savaşını devir almış bir nesiliz. Cumhuriyet böyle kuruldu. Öyle kimse kusura bakmasın iki tane şarlatanın hoplaması, zıplaması iki beyanatı ile bu ülkenin hakların kimsede bırakacak ne bir hadis ne bir bildirimiz var. El Hamdullah Recep Tayip Erdoğan aslan gibi ayakta durduğu sözün arkasında 83 milyon var. Arkasında duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Tek liste halinde gidilen seçimde oyların büyük bir çoğunluğunu alan mevcut Başkan Cumhur Demir yeniden AK Parti merkez ilçe başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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