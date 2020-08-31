Hakkari’de içme suyu için sondaj çalışması

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Hakkari Belediyesi tarafından kentte kışın azalan içme suyu miktarını arttırmak için sondaj çalışması başlatıldı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve kışın azalan su miktarını arattırmak üzere çalışma başlatıldı. Merzan Mahallesi’nde 10 adet sondaj çalışması başlattıklarını belirten belediye yetkilileri, şehirde kışın su sıkıntısı yaşanmaması için ellerinde geleni yaptıklarını ifade ettiler.

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