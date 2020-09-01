Askeri araç yoldan çıktı: 1 şehit

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesi'ne yapılan ikmal faaliyetinden dönen aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil ağır yaralandı. Yaralı Furkan Erbil, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.