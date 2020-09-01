Aç kalan ayı ve yaban domuzu çöplüğü mesken tuttu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yaban domuzları ve bir ayı, aynı çöplükte beslenirken görüntülendi.

İlçe merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyü yakınlarındaki çöplük, gece geç saatlerde yaban hayvanlarının meskeni haline geliyor. Çöplükte havlayan köpeklere aldırış etmeyen ayı ve yaban domuzları, karınlarını doyurmanın telaşına düştü. Yiyecek bulma mücadelesi veren yaban hayvanlarının rahat tavırları ise görüntülere yansıdı.

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