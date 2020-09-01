YÜTSO Başkanı Pınar’ın acı günü

– Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar’ın annesi hayatını kaybetti.
Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören Pınar’ın annesi H. Gulav Pınar (78), yapılan tüm müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. H. Gulav Pınar’ın cenazesi Orman Mahallesi Mezarlığında korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
Cenazeye Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş başta olmak üzere çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.
Başkan Pınar, defin işlemlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.