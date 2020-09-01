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YÜTSO Başkanı Pınar’ın acı günü

İHA

YÜTSO Başkanı Pınar’ın acı günü

– Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar’ın annesi hayatını kaybetti.
Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören Pınar’ın annesi H. Gulav Pınar (78), yapılan tüm müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. H. Gulav Pınar’ın cenazesi Orman Mahallesi Mezarlığında korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
Cenazeye Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş başta olmak üzere çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.
Başkan Pınar, defin işlemlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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