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Yüksekova'da manda yetiştiriciliğine ilgi artıyor

DHA

Yüksekova'da manda yetiştiriciliğine ilgi artıyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Yıldırım Esener ve İmran Aykut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan, valilik ve kaymakamlığın da desteklediği 'Genç Girişimci Projesi' kapsamında manda yetiştiriciliğine başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede şu an 600 mandanın olduğunu, bunun 267'sinin valilik ve kaymakamlığın desteklediği projelerle çiftçilere dağıtıldığını söyledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan, valilik ve kaymakamlık tarafından desteklenen 'Genç Girişimci Projesi'ne çiftçiler ilgi gösteriyor. Proje kapsamında, 2018 yılından bu yana ilçede bulunan 58 çiftçiye, valilik ve kaymakamlığın destekleriyle manda dağıtımı gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Karlı köyünde yaşayan Yıldırım Esener ve İmran Aykut da Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında manda yetiştiriciliğine başladı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile birlikte manda yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret etti. Kaymakam Doğramacı ve beraberindekiler mandaların çamurlu suda yüzüşleri de izledi.
'İLÇEMİZDE ŞU AN 600 MANDA VAR'
Kaymakam Doğramacı, "Yüksekova'yı ciddi bir hayvancılık ve tarım projesiyle geleceğe yönelik olarak değişen, dönüşen, üreten bir ilçe haline getirmek adına birtakım projeler yapıyoruz. Bunlardan biri de mandacılık projemiz. 2018 yılından bugüne, valiliğimizin öncülüğünde ilçemizdeki manda sayısını artırmaya yönelik bir proje yapılmakta. 1990'lı yıllarda mandacılığın merkezi olan bir ilçe konumunda olan Yüksekova, zaman içinde tabi ki verilen göçler ve farklı süreçlerde bu sayı azalmış durumdaydı. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın başlattığı ve valiliğimizin de desteklediği projelerle son üç yılda 58 çiftçiye 267 manda hibe edilmiştir. İlçemizdeki manda sayısı ise 600 civarında. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Yüksekova hayvanlığın geliştiği bir ilçe konumuna gelecek" dedi.
'MANDACILIĞI GELİŞTİRECEĞİZ
İlçede manda yetiştiriciliğine ilginin artığını anlatan Doğramacı, "Bu süreçte Türkiye'de belki en iddialı yerlerden birisi Yüksekova. Mandacılık yapmak için bu süreci 90'lı yıllarla karıştırmamak lazım. Bizim baz aldığımız yıllar 1990'lı yıllar değil, 2030, 2050'nin üreten doğal Yüksekova'sından bahsediyoruz. Bu hususta sayın valimizin de öncülüğünde ciddi bir süreç başlatıldı. Bu süreçte devam edecektir" diye konuştu.
'GEÇMİŞTE DE BU KÜLTÜR VARDI, İLERİ TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Köyünde manda yetiştiriciliği yapan Yıldırım Esener ise devlet destekli 20 mandayı yetiştirdiğini söyleyerek, "3 yıl önce tarım ve hayvancılık için dedemden kalma arazileri, tarım ve hayvancılığı yapmamız gerektiğini, tarım ve hayvancılığın dünya genelin de iyi ekonomi iyi bir getirisi olduğunu gördük. Daha sonra biz de tarım ve hayvancılığa başladık. Devlet destekli mandacılığın olduğunu gördük. Biz de başvurduk. Valilik ve kaymakamlıktan 20'ye yakın bir manda desteğinde bulundular. Bu konuda çok deneyimli değildik. Ama, geçmişte buralarda mandacılık kültürü vardı. Dedem geçmişte bu işi yapıyordu. Yaptığımız işlerin yanında, mandacılıkta çıtayı yükseltmenin en iyi olduğunu gördük. Yüksekova'nın belirli yerlerinde mandalardan elde ettiğimiz doğal ürünleri, mini marketlere satıyoruz. Mandaların tereyağı, yoğurdu, peyniri ve sütü oldukça lezzetli. Vatandaşlardan yoğun talep var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-09-02 08:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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