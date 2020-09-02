Şemdinli’de uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nda, teröristlere ait bir sığınakta

2 bin 600 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Mamalı Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda, tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2 bin 600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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