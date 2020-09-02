Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkiinde Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 5 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet şarjörlük, 105 adet 5.56 milimetre fişek, 1 adet susturucu, 1 adet el telsizi, 2 adet radyo, 1 adet güneş enerjisi paneli, 1 adet alıcıverici cihaz, 1 adet akü, 2 adet akımölçer, 3 adet sırt çantası, 1 adet panço, 2 kilogram C3 plastik patlayıcı, 7 adet elektrikli fünye, muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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