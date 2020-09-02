Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkisinde 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetinin devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Aramada, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 şarjörlük, 105 adet 5.56 milimetre fişek, susturucu, el telsizi, 2 radyo, güneş enerjisi paneli, alıcı-verici cihaz, akü, 2 akımölçer, 3 sırt çantası, panço, 2 kilogram C-3 plastik patlayıcı, 7 elektrikli fünye ve muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-09-02 12:38:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.