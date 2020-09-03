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Hakkarili arıcıların sorunlarını dinleyip, balın taban fiyatını belirlediler

DHA

Hakkarili arıcıların sorunlarını dinleyip, balın taban fiyatını belirlediler


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)ADALET ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz ile Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Hakkari´nin Yüksekova ilçesindeki bal üreticileriyle bir araya gelerek, balın taban fiyatını belirledi.
AK Partili Aydın Milletvekili Yavuz, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Sarıoğlu ile birlikte Yüksekova İlçesi'ne bağlı Akçalı Köyü'nde, Hakkarili arıcılarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, bu sene balın fiyatı 700 liradan belirlediklerini, gelecek sene için ise bu fiyatın bin lira olacağını söyledi. 
'KANUN TASARISINI MECLİS'E GETİRİYORUZ'
Türkiye'nin dünyada bal üretimi açısından ikinci sırada olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, bu emeği sarf eden çiftçi ve hayvancıların emeğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Yavuz, "Bu işle ilgili çok değişik, sahte bal, tağşiş konuları var. Biz, bu konuları önümüze getirdik. Ekim ayında, nasipse bununla ilgili kanun tasarısını meclise getiriyoruz. Komisyonlardan geçti" dedi. 
Hakkari Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu İl Başkanı Hamza İlhan ise arıcılar olarak çok sıkıntı çektiklerini belirterek, "Devletin güzel insanları buraya kadar gelip, burada bizim sıkıntılarımızı dinleyerek, ilerde neler yaparız, diye istişarelerde bulundu. Bu senenin bal fiyatı için bir taban fiyat bırakıldı. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
  DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-09-03 16:22:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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