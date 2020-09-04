Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve beraberindeki kurum müdürlerinin katılımıyla şehir merkezinde korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Hakkari’de saat 10.00'da denetimler yapıldı. Denetime Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Sağlık İl Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarım ve zabıta ekipleri katıldı. Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindekiler; market, berber, lokanta, restoran, kafeterya, çay ocakları, pastane gibi birçok iş yerinde korona virüse karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Vali Yardımcısı Kılıç, iş yeri sahiplerinden bilgiler alırken, müşterilerle de sohbet ederek maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Lokanta ve kahvehanelerde masa ve sandalye düzenini de denetleyen Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindekiler, üçlü bırakılan sandalyelerin mesafeye uygun olarak bırakılması uyarısında bulundu.

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