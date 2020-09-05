Hakkari şenler rampasında yol çalışması

– Hakkari Belediyesi, doğalgaz döşeme çalışması sonrası tahrip olan yollarda onarım çalışmaları başlattı.

Bir süre önce Yeni Mahalle, Tugay Yolu, Gazi Mahallesi Kazandıoğlu Semti, Bulak Mahallesi Av. Muhsin Caddesi ve Keskinler Semti yolları yüzey sertleştirici beton ve bitümlü sıcak asfaltla modern bir hale getirildi. Doğalgaz döşeme çalışmaları sonrası Bulak Mahallesi ve Gazi Mahallesine birbirine bağlayan ve dik virajı ile trafik açısında tehlike arz eden Şenler rampası için belediye ekipleri çalışma başlattı. Eski asfalt kalıntıları kaldırılarak asfaltlanması için hazır hale getirildi. Kent merkezinde devam eden asfalt çalışmalarında 11 kilometre asfaltın yapılacağı belirtildi.

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