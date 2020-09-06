Yüksekova’da başıboş köpekler emekli öğretmenin hindilerini telef etti

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kümese giren başıboş köpekler, emekli öğretmenin çok sayıda hindisini telef etti.

Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Rerik Yıldırım'ın bahçesinde beslediği hindiler, başıboş köpekler tarafından telef edildi. Sabah namazına kalkan Yıldırım, bahçesine çıktığında her tarafa dağılmış telef olan hindilerini gördü. Hemen bahçesinde bulunan kümese giden Yıldırım, kırılan kapı sonucu köpeklerin zarar verdiğini gördü. Durum karşısında çok şaşırdığını ifade eden Yıldırım, hiçbir şekilde yardım istemediğini belirterek, sadece bu başıboş köpeklere barınak yapılmasını istedi. Yıldırım, ’’Ben emekli öğretmenim, büyük bir bahçem var. Hobim hayvanlara bakmak, bahçeyle uğraşmak. Dün akşam başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 4 anaç, 3 yavru hindimi köpekler parçalamış. Kesinlikle yardım gibi bir niyetim yok, sadece bu başıboş köpekler için barınak yapılsın. Bundan sonra başkalarına da zarar vermesinler. Çünkü bu köpeklere de yazık, aç olmasalar belki şimdi bu hindilerim telef olmazdı. Tek bir isteğim var, bu köpeklere sürekli kalacak bir barınağın yapılması" dedi.

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