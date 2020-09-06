Yüksekova’da başıboş köpekler emekli öğretmenin hindilerini telef etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da başıboş köpekler emekli öğretmenin hindilerini telef etti

İHA

Yüksekova’da başıboş köpekler emekli öğretmenin hindilerini telef etti

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kümese giren başıboş köpekler, emekli öğretmenin çok sayıda hindisini telef etti.
Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Rerik Yıldırım'ın bahçesinde beslediği hindiler, başıboş köpekler tarafından telef edildi. Sabah namazına kalkan Yıldırım, bahçesine çıktığında her tarafa dağılmış telef olan hindilerini gördü. Hemen bahçesinde bulunan kümese giden Yıldırım, kırılan kapı sonucu köpeklerin zarar verdiğini gördü. Durum karşısında çok şaşırdığını ifade eden Yıldırım, hiçbir şekilde yardım istemediğini belirterek, sadece bu başıboş köpeklere barınak yapılmasını istedi. Yıldırım, ’’Ben emekli öğretmenim, büyük bir bahçem var. Hobim hayvanlara bakmak, bahçeyle uğraşmak. Dün akşam başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 4 anaç, 3 yavru hindimi köpekler parçalamış. Kesinlikle yardım gibi bir niyetim yok, sadece bu başıboş köpekler için barınak yapılsın. Bundan sonra başkalarına da zarar vermesinler. Çünkü bu köpeklere de yazık, aç olmasalar belki şimdi bu hindilerim telef olmazdı. Tek bir isteğim var, bu köpeklere sürekli kalacak bir barınağın yapılması" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari şenler rampasında yol çalışması
YEREL HABERLER Hakkari şenler rampasında yol çalışması
Hakkari’de kanalizasyon hatları yenilendi
YEREL HABERLER Hakkari’de kanalizasyon hatları yenilendi
Yüksekova’da minibüsçüler arasında kavga: 1 ölü Üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Yüksekova’da minibüsçüler arasında kavga: 1 ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 3 bin 450 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 3 bin 450 rakımlı üs ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 3 bin 450 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 3 bin 450 rakımlı üs ...
Şemdinli'de korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Şemdinli'de korona virüs tedbirleri denetimi
Hakkari’de EBA destek noktası kuruldu
YEREL HABERLER Hakkari’de EBA destek noktası kuruldu
Zap Nehri kenarında çevre temizliği
YEREL HABERLER Zap Nehri kenarında çevre temizliği
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi
Hakkari’de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi
Hakkâri’de yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkâri’de yol asfaltlama çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X