Hakkari Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri soka hayvanlarını beslenmeye devam ediyor.

Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan HakkariÇukurca karayolu üzerinde kurulu bulunan barınaklarda kalan can dostlara yönelik beslenme çalışmaları sürüyor. Düzenli bir şekilde başıboş hayvanlara yönelik beslenme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, hasta olan hayvanları ise kliniğe getirerek tedavi altına alıyor. Can dostların sıkıntı yaşamaması için de en ufak bir ihbarı ile anında değerlendiren belediye veteriner ekibi can dostları unutmayarak beslenme çalışmalarını sürdürüyor.

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