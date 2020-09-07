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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Muhtarlar Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı

İHA

Hakkari Muhtarlar Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, cadde ve sokaklarda halka ücretsiz maske dağıttı.
Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kentin değişik caddelerinde yolda geçenlere ücretsiz maske dağıttı. Belediye binasına giriş yaparken maske dağıtan muhtarlarla karşılaşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, maskeleri caddelerde değil mahallelerde dağıtmaları gerektiğini söyledi. Vali Akbıyık, “Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Düğün törenlerini bir saate indirdik. Müzik olmayacak, sadece nikah gibi olacak. Mahalle sakinlerini kurallara karşı uyarın” dedi.
Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç da, muhtar arkadaşları ile birlikte kentin değişik noktalarında halka ücretsiz bin adet maske dağıttıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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