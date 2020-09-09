Hakkari’de yaban keçileri şehre indi

Hakkari’de yüksek dağlarda görülün yaban keçileri bu defa kent merkezinde sürü halinde görüntülendi.

Yaklaşık bir yıl önce Sümbül Dağı zirvesinde görünen ve önceki günlerde ise HakkâriVan girişinde görüntülenen yaban keçileri kentte gelmeye devam ediyor. HakkariVan girişinde bulunan TekserSeresola mevkiindeki dere yatağında ilerleyerek mahallenin içine doğru gelen yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Son günlerde dağlarda durmayan yaban keçilerinin şehirde sıkça görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, hayvanların zarar görmemesi için ilgili birimlerin takip altına alınması gerektiğini söylediler.

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