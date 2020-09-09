Ot yangını, jandarma ve orman ekipleri tarafından söndürüldü

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, yaylada kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, jandarma ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyü Alagipe yaylasında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş bir alana yayılan yangını vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-09-09 14:45:09



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