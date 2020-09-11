Vali Akbıyık'tan Covid-19 pozitif olanlara uyarı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Covid19 pozitif olanlara yönelik önemli bir paylaşımda bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Saygıdeğer Hakkarililer Covid19 testi pozitif vatandaşlarımızdan karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak ve karantina süreleri tamamlatılacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca da oluşan masrafları kendilerinden tahsil edilecektir. Maske, Mesafe ve Temizlik" ifadelerini kullandı.

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