Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım2 Cilo Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Oğul köyü Aziziye Deresi mevkiinde yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu yakın hava desteği neticesinde silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 10 Eylül 2020 günü bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet şemsiye, 5 adet şarjör ele geçirilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.