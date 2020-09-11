Şemdinli yeni öğretmenevine kavuşuyor

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan yeni öğretmenevi binası büyük oranda tamamlandı.

Kaymakam Yakup Güven, beraberindeki Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile yeni yapılan öğretmenevini ziyaret etti. Öğretmenevinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Güven, öğretmenevinin bir önce hizmete girmesini istedi.

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