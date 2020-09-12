Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada Güzeldere mevkiinde dağ yerinden oynadı, sürücüler ve inşaat alanında olanlar korku dolu anlar yaşadı

VanHakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde meydana gelen heyelanda dağ yola inerken, korku dolu anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntülendi.

VanHakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere mevkisinde özel bir firmanın iş makinesi ile yaptığı yol çalışması heyelan meydana geldi. Yolun hemen kenarında bulunan bir dağın adeta yerinden oynaması korku dolu anlara neden oldu. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde koca dağdan akan kaya parçaları toz bulutu korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ekipleri durumu fark edince panik halinde iş makinelerini bölgeden uzaklaştırmak için araçlarının başına geçti. Heyelan sonrası ortalığı top bulutu sararken, yolun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

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