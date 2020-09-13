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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu

İHA

Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve gece geç saatlerde ameliyata alınan sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu

Hakkari’de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve gece geç saatlerde ameliyata alınan sokak köpeği sağlığına kavuştu.
Yaklaşık iki hafta önce bir aracın altında kalan sokak köpeği için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber olmuştu. İç kanaması ve kırıkları bulunan hayvan, gece saat 24.00’da ameliyata alınmıştı.
Veteriner ekipleri tarafından tedavisi hiç aksatılmadan devam edilen sokak köpeğinin durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlığına kavuşan can dostun eskisi gibi artık sokaklarda dolaşabileceğini söylediler.
Ayrıca Kale3 Polis Noktasında araç altında kalarak yaralanan başıboş sokak köpeğinin tedavi altında bulunduğunu belirten veteriner yetkilileri, can dostları sağlığına kavuşturmaya devam ettiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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