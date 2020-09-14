Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske dağıtıyor

DHA

Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske dağıtıyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'yaşlılar evden çıkmasın' diye kendi imkanlarıyla aldığı maskeleri, kapı kapı dolaşarak 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıyor.  Muhtar Yılmaz, "Lütfen bu süreçte maske, temizlik ve hijyene dikkat edelim. Herkese maske dağıtacağım" dedi.
Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 600 haneli İnanlı Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, koronavirüs ile mücadele kapsamında ev ev dolaşarak halkı bilgilendiriyor. Muhtar Yılmaz, ayrıca kendi imkanlarıyla aldığı maskeleri evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtarak, bu süreçte evden çıkmamaları, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması konusunda uyarıyor. Yılmaz'ın bu davranışı köylülerin takdir toplarken, vatandaşlar muhtarın uyarılarını dikkate aldıklarını ve pandemi boyunca gerekli tüm kurallara uyacaklarını dile getirdi.
'YAŞLILAR EVDEN ÇIKMASIN DİYE MASKE DAĞITIYOR'
Muhtar Yılmaz, 'yaşlılar evden çıkmasın' diye böyle bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Covid-19 mücadelesi kapsamında, köyümde 3 gündür tespit ettiğim yaşlıların evlerine giderek, kapıda onları bu mücadelede dışarı çıkmamaları, kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda bilgilendirdim. Kendilerine maske verip, salgınla ilgili bilgilendirmelerde bulundum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız lütfen evden çıkmayın. Kendinizi izole ediniz. Yaptığım ev ziyaretlerinde şu ana kadar 80 yaşlıyı ziyaret edip, maske dağıttım. Her gün gezerek, özellikle gençlerin düğünlere gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyorum" dedi.
'MUHTARIN BU DAVRANIŞINII TAKDİR EDİYORUM'
Fahıt Bedieroğlu (80), köy muhtarının bu davranışını takdir ettiğini söyleyerek, "Köy muhtarımız bizleri ziyaret ederek elinden geldiğince salgınla ilgili bizi bilgilendiriyor. Özellikle bu pandemi sürecinde evlerimizde kalmamız için sürekli telefonla bizleri arayarak bilgi veriyor. Bugün de kapı kapı dolaşarak bizlere maske dağıttı. Bu davranışından dolayı kendisine ve özellikle Yüksekova Kaymakamına teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-09-14 09:55:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı
YEREL HABERLER Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı
Yüksekova'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli ...
'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle ...
Hakkari karpuzu Diyarbakır’a rakip oldu
YEREL HABERLER Hakkari karpuzu Diyarbakır’a rakip oldu
Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu
Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor
Yüksekova'da korona virüsle mücadele 'görüntülü ihbar hattı' dönemi
YEREL HABERLER Yüksekova'da korona virüsle mücadele 'görüntülü ihbar ...
Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada Güzeldere mevkiinde dağ yerinden oynadı, sürücüler ve inşaat alanında olanlar korku dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada Güzeldere ...
Kızılkaya’nın “193 Ülke Korona Korkusu” kitap çıktı
YEREL HABERLER Kızılkaya’nın “193 Ülke Korona Korkusu” kitap çıktı
Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla maske indirmek artık yasak
YEREL HABERLER Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla ...
Yüksekovalı çiftçi kiraladığı arazide domates yetiştiriyor; hedef 20 ton
YEREL HABERLER Yüksekovalı çiftçi kiraladığı arazide domates ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X