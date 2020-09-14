Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme kazandırılması isteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme kazandırılması isteği

DHA

Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme kazandırılması isteği


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)TERÖRDEN arındırılan Hakkari'nin Kaval köyü bölgesi, el değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Huzur ortamının sağlandığı köye giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, "Hakkari'de ve ilçelerinde hemen hemen her yeri gezdim ama ilk defa böyle bir şelale ile karşılaştım. Etkileyici doğal güzelliği, cennetten bir köşe, el değmemiş doğa harikası" dedi.
Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor. Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'Saklı Cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte bölgeye iki arkadaşıyla giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, keşif yaparken köyün yakınında bir şelale olduğunu fark etti. Şelalenin Antalya'daki Düden Şelalesi'ne benzediğini belirten Noyan, Hakkari'de keşfedilmemiş birçok yerin olduğunu söyledi.
'CENNETTEN BİR KÖŞE, DOĞA HARİKASI'
Noyan, "Hakkari'de ve ilçelerinde hemen hemen her yeri gezdim ama ilk defa böyle bir şelale ile karşılaştım. Doğal güzelliği ile cennetten bir köşe, doğa harikası. Böyle muhteşem bir görüntü ile ilk defa karşılaştım. Daha önce çekimler yapıldı. Ama hiç tanıtılmadığı için bu bölge bilinmiyor. Çektiğimiz görüntülerle buranın turizme kazandırılmasını, Hakkari'nin saklı cennetinin tanıtılmasını istiyoruz. Bu bölgeler, eğer tanınırsa hem ülkemiz için hem Hakkari turizmi için son derece önlemlidir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-09-14 12:40:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam ...
Şehit Aktay’ın kanı yerde kalmadı, 2 terörist öldürüldü
YEREL HABERLER Şehit Aktay’ın kanı yerde kalmadı, 2 terörist ...
Hakkari'de gizli güzellikleri keşfediliyor
YEREL HABERLER Hakkari'de gizli güzellikleri keşfediliyor
Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske ...
Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı
YEREL HABERLER Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı
Yüksekova'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli ...
'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle ...
Hakkari karpuzu Diyarbakır’a rakip oldu
YEREL HABERLER Hakkari karpuzu Diyarbakır’a rakip oldu
Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu
Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor
Yüksekova'da korona virüsle mücadele 'görüntülü ihbar hattı' dönemi
YEREL HABERLER Yüksekova'da korona virüsle mücadele 'görüntülü ihbar ...
Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada Güzeldere mevkiinde dağ yerinden oynadı, sürücüler ve inşaat alanında olanlar korku dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada Güzeldere ...
Kızılkaya’nın “193 Ülke Korona Korkusu” kitap çıktı
YEREL HABERLER Kızılkaya’nın “193 Ülke Korona Korkusu” kitap çıktı
Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla maske indirmek artık yasak
YEREL HABERLER Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla ...
Yüksekovalı çiftçi kiraladığı arazide domates yetiştiriyor; hedef 20 ton
YEREL HABERLER Yüksekovalı çiftçi kiraladığı arazide domates ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X