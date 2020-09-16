Hakkari’de etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları ele geçirildi

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Hakkari'nin Akkuş köyü kırsal alanında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin silahları da ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Akkuş köyü kırsal alanında yapılan Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 1 adet termal kamera ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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