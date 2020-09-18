Yüksekova’da korona virüs denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası civarında denetimlere başlayan Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin ve beraberindekiler, iş yerlerini tek tek gezerek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs denetimi kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.