Kanaat Önderi Atlı'dan Başkan Demir'e tebrik ziyareti

Hakkari'nin Silehî Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı, kalabalık bir heyetle yeniden seçilen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir'i ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari Merkez İlçe Başkanlığının 29 Ağustos tarihinde yaptığı 7. olağan kongresinde yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilen Cumhur Demir'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Silehî Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı, beraberindeki kalabalık heyetle güven tazeleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



“Alayı Atlı AK Parti’nin görünmez kahramanıdır”

Mehmet Alayı Atlı’nın 24 Haziran ve 31 Ağustos tarihlerinde yapılan genel ve yerel seçimler başta olmak üzere 29 Ağustos tarihinde yaptıkları merkez ilçe başkanlığı kongresinde kendilerine çok destek verdiğini anımsatan Başkan Demir, Alayı Atlı’nın AK Parti’nin görünmez kahramanı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘AK Partiyi ayakta tutan görünmez kahramanlardır’ sözünü hatırlatan Demir, Alayı Atlı’nın bu görünmez kahramanlardan olduğunu söyledi. Demir, “Partimizin kuruluşundan bu yana Alayı Bey, hiçbir mevki ve makam talebinde bulunmadan canla ve başla hizmet ediyor. Bilindiği üzere AK Parti bir gönül işidir. Bu süreçte hepinizin huzurunda bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gerçek bir AK Parti’li her zaman partisine karşılıksız destek verir” diyen Mehmet Alayı Atlı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel merkezlerinin yerel ve genel seçimlerde takdir buyurduğu isimlerin arkasında aşiretiyle birlikte sonsuz destek vereceklerini söyledi. Atlı, “Biz AK Parti sevdalısıyız. Cumhur Demir, teşkilatın her kademesinde çalışmış bir kardeşimiz. Heyecanlı ve birikimli olmakla birlikte Hakkari için bir şeyler yapmak için çalışan bir kardeşimizdir. Cumhur’un iki özelliği var. Cumhur bir kere AK Parti’nin verdiği isim ağırlığıyla hareket eden biridir. İkincisi ise Cumhur’un çok değerli bir dedesi vardı. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Yusuf Bey Hakkari için çok büyük bir değerdi. Yusuf Bey dürüstlüğüyle ve mertliğiyle bilinen bir büyüğümüzdü. Cumhur Bey de hem ailesine hem de dedesine yakışır bir duruş sergiliyor” diye konuştu.

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