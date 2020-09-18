Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanı verilmesinin anısına 19 Eylül tarihi “Gaziler Günü” olarak kutlanırken aynı zamanda ‘Kahramanlık Günü’ olarak da anılmaktadır. Gazilerimiz; şanlı tarihimizin ebedi kılavuzları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve vatanseverliğimizin destanlarını yazan ölümsüz kahramanlardır. Bizler kahramanlık dolu tarihimizi, bu vatan toprakları üzerinde huzur, barış, güven içerisinde yaşayabilmemizi, şehitlerimize olduğu gibi gazilerimize de borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Türk milletinin her ferdinin kendi canını; millet, ezan, bayrak ve vatan gibi ulvi değerler için feda etmeyi göze alması, bu uğurda mücadele etmesi, gazi, hatta şehit olması, kahramanlık ruhundan gelen derin inancın eseridir. ‘Yılmam ölümden, yaradan, askerim; orduma ‘Gazi’ dedi Peygamberim’ diyen Mehmet Akif, ordumuzda var olan sonsuz maneviyatı dizelerinde dile getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere gazilerimizi saygı ile anıyor; ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızın müdafaası için canını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

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