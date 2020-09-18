MHP Grup Başkan Vekili Akçay’dan HATSO’ya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Grup Başkan Vekili Akçay’dan HATSO’ya ziyaret

İHA

MHP Grup Başkan Vekili Akçay’dan HATSO’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş’ı makamında ziyaret etti.
MHP Hakkari İl Başkanlığı kongresine katılmak üzere kentte bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, beraberindeki MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ile HATSO’yu ziyaret etti. Ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında görüşme sağlamak üzere Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunduklarını ifade eden Özbek, ilin kalkınması ve gelişmesine katkı sunmak için meslek kuruluşlarının taleplerini dinlemek istediklerini söyledi.
HATSO Başkanı Servet Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dünyayı ve ülkemizi saran salgınının ülke ve dünya genelinde ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “İlimizde de tüccar, esnaf ve iş insanlarımızın virüs salgını sonrası finans sıkıntısı yaşıyor. 6 aylık korona virüs sürecinde TOBB’un üyelerimize dağıttığı nefes kredisi, bankalar tarafından kullandırılan düşük faizli krediler ve esnaf kefalet kooperatifinin esnafa yönelik kullandırdığı krediler ile biraz nefes alan iş dünyası şu an zor dönemden geçiyor. Umudumuz bir an evvel bu zorlu süreci elbirliği ile atlatmaktır” dedi.
Başkan Taş, tek giriş ve çıkış karayoluna sahip olan Hakkari’ye Durankaya beldesi ve GeçitliAksu köyleri güzergahından Van’a (mesafeyi 110 kilometreye düşürecek) ayrı bir alternatif karayolu yapılmasını ve hükümet tarafından 2021 yatırım programına alınması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben yazılan talep yazısını MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’a teslim ettim.
Talep yazımda alternatif karayolunun Hakkari’nin kısa zamanda kalkınmasına vesile olacağı ifade edilirken, güzergahta çok verimli yayla ve meraların olması nedeniyle bölgenin tarım ve hayvancılığının gelişmesinde önemli etken olacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de karantina kuralları uymayan 18 kişi yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de karantina kuralları uymayan 18 kişi ...
Başkan Dündar’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan esnaf ziyareti
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda ...
Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Kanaat Önderi Atlı'dan Başkan Demir'e tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Kanaat Önderi Atlı'dan Başkan Demir'e tebrik ziyareti
Müdür Canlı yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Müdür Canlı yapımı devam eden okul inşaatlarını ...
Yüksekova’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yüksekova’da korona virüs denetimi
Hakkari’de ‘Sene Başı Kurul Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Sene Başı Kurul Toplantısı’ yapıldı
Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Arvas’tan HATSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Arvas’tan HATSO’ya ...
Hakkari’deki kurum müdürlerinden maske denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’deki kurum müdürlerinden maske denetimi
Vali Akbıyık’tan korona virüs denetimi Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Sağlık için sokaklardayız”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan korona virüs denetimi Hakkari Valisi ...
Yüksekovalı muhtardan örnek davranış Muhtar Oğuz, yaylaya kadar çıkarak maske dağıttı
YEREL HABERLER Yüksekovalı muhtardan örnek davranış Muhtar Oğuz, ...
HATSO'dan Vali Akbıyık ve sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER HATSO'dan Vali Akbıyık ve sağlık çalışanlarına ...
Hakkari Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Hakkari Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Hakkari’de etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de etkisiz hale getirilen teröristlerin ...
Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında ...
Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret
Hakkari’de yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de yol yapım çalışması
Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X