Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirdi

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Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında düzenlenen Yıldırım 2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Eylül .2020 günü İmerkez Oğul köyü Azizan mezrasında yapılan Yıldırım 2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen hava harekatı neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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