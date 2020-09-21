Yüksekova’da maddi hasarlı kaza

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin çarpışması sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kısa süre ulaşıma kapalı kalan cadde, araçların kaldırılmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

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