Hakkari’de can dostlara yiyecek bırakıldı

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Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostları unutmadı.

Yaz ve kış aylarında can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor. Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan HakkariÇukurca karayolundaki şehir çöplüğünde barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı.

Can dostları kendi elleriyle büyük bir özenle besleyen belediye ekipleri, düzenli bir şekilde beslenme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

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