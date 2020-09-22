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Yeşillikler arasında sosyal mesafeli ders Öğretmenler “İnternet Girmeyen Eve Öğretmen Girer” sloganıyla çocuklara ders veriyor Elindeki tahtayla çocuklara ders veriyor

İHA

Yeşillikler arasında sosyal mesafeli ders Öğretmenler “İnternet Girmeyen Eve Öğretmen Girer” sloganıyla çocuklara ders veriyor Elindeki tahtayla çocuklara ders veriyor

Hakkari’nin Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunun gönüllü öğretmenleri, “İnternet Girmeyen Eve Öğretmen Girer” sloganıyla yeşillikler arasında sosyal mesafeli şekilde çocuklara yüz yüze ders veriyor.
Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Kadir Çetin ve beraberindeki öğretmenler, uzaktan eğitim programı kapsamında “İnternet Girmeyen Eve Öğretmen Girer” sloganıyla dolaşıp öğrencilere açık havada eğitim veriyor. Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin birçoğunun evinde internet olmaması üzerine ellerindeki yazı tahtasıyla köyleri dolaşan gönüllü öğretmenler, tüm öğrencilerle yakından ilgilenip doğayla iç içe ders işliyor. Okula yakın olan öğrenciler ise haftanın 6 günü okulun 4. katında açılan “EBA Destek Noktası” odasına gelerek öğretmenleriyle ders görüyor.
Derebaşı köyünde boş bir bahçede 8. sınıf öğrencilerine matematik dersi veren Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu matematik öğretmeni Rukiye Yıkılmaz, öğrencileriyle yüz yüze eğitim yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, eğitimin önemine vurgu yaptı. Bu süreçte öğrencilerine ulaşmanın oldukça zor olduğunu anımsatan Yıkılmaz, bulundukları köydeki öğrencilerin de imkanlarının kısıtlı olduğunu kaydetti. Yıkılmaz, “Bu yüzden okul müdürümüz ve müdür yardımcılarımızla buraya geldik. Açık alanda sosyal mesafe kurallarını gözeterek ders işledik. Uzaktan eğitimde örnek olacak çok güzel bir çalışma başlattık. Ama burada çoğu öğrencime ulaşamadım. Bugün ki yüz yüze eğitimde maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek matematik dersi işledik. Öğrencilerimize ulaşmadan önce notlar hazırladık. Özellikle matematik, fen, sosyal ve İngilizce ders notları hazırladık. Her şart ve koşulda öğrencilerimizle iletişim halindeyiz. Açık alanda doğayla iç içe çok güzel ders işledik. Çok mutluyum. Bundan sonra her hafta yüz yüze eğitimlerimize devam edeceğiz. En azından yüz yüze matematiği öğretmeye çalışacağım” diye konuştu.
Okulun EBA destek noktasında görevli bilgisayar öğretmeni Bilal Yılmaz ise evinde bilgisayarı ve interneti olmayan öğrencilerle haftanın 6 günü canlı ders işlediklerini söyledi. Yılmaz, “Burada öğrencilerimizle EBA destek noktasında ders işliyoruz. Evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencileriz gelip öğretmenlerinin verdiği canlı derslere katılıyor. Burada haftanın 6 günü maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek eğitim veriyoruz. Bu hizmetimiz 2 haftadır aralıksız devam ediyor. Öğrencilerimiz de kesintisiz derslere katılım gösteriyor. Tabi köy ve mahalleleri uzak olan öğrencilerimiz gelemiyor. Okulumuza en yakın olan öğrenciler gelebiliyor. Yine de bazı öğrencilerin evinde internet ve bilgisayarı var. Onlar da derslere uzaktan bağlanarak bizleri mutlu ediyor. Bizlerde EBA ve yüz yüze eğitimle iki grup halinde öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Uzun bir aradan sonra sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze ders başı yaptıkları için çok mutlu olduğunu belirten 8. sınıf öğrencilerden Ensar Güldal da, “EBA üzerinden aldığımız eğitimler yararlı değildi. Bugün köyde boş bir bahçede sınıf arkadaşlarımla yüz yüze ilk defa ders yaptık. Bence yüz yüze eğitim çok daha faydalıydı. Bu nedenle hocalarına teşekkür ediyorum” dedi.

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