Hakkari'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi. Etkinlik nedeniyle kentin bazı kavşakları trafiğe kapatıldı.

Etkinlik kapsamında 09.0017.00 saatleri arasında Hastane Kavşağı ile Medeni Sancar Kavşağı arası yaya ve bisiklet yolu olarak trafiğe kapatıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile sporcular katıldı. Bisikletle Medeni Sancar Caddesi'nden, Hastane Kavşağı'na doğru etkinlik düzenleyen sporculara Vali Yardımcısı Kılınç ile beraberindekiler de yaya olarak eşlik etti. Vali yardımcısı ve beraberindekilerin sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-09-22 13:43:20



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