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Bin 900 rakımlı 15 bin dönüm arazide meşe ağacı yetiştiriciliği Yüksekovalı 6 girişimci, köylerindeki 15 bin dönümlük tapulu arazide meşe ağacı yetiştiriciliğine başladı

İHA

Bin 900 rakımlı 15 bin dönüm arazide meşe ağacı yetiştiriciliği Yüksekovalı 6 girişimci, köylerindeki 15 bin dönümlük tapulu arazide meşe ağacı yetiştiriciliğine başladı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 6 girişimci arkadaş, köylerindeki bin 900 rakımlı 15 bin dönümlük tapulu arazide meşe ağacı yetiştiriciliğine başlayarak bölgeyi yeşillendirmeyi hedefliyor.
İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde bir araya gelen 6 girişimci arkadaş, köyün bin 900 rakımlı bölgesindeki 15 bin dönümlük arazide meşe ağacı yetiştiriciliğine başladı. Başarılı bir şekilde yol alan 6 girişimci arkadaş, 350 bin meşe ağacı yetiştirerek bölgenin yeşillendirmesini hedefliyor.

“Bugüne kadar 350 bine yakın fidan dikimi yaptık”
Ağaç yetiştiren vatandaşlardan Cafer Akmancı, “Şimdi burası tam olarak 15 bin dönümlük arazide oluşan bir meşe ağacı bahçesi ve tarım alanıdır. 6 arkadaş bir araya gelerek, 25 ile 30 işçinin çalışmasıyla buraya bir fidan dikimi için başvuruda bulunduk. Normalde 2 bin 4002 bin 500 rakımda oluşan meşe ağaçlarının Yüksekova’da da yetişebileceğini düşünerek ekim yapma kararı aldık. Bugüne kadar 350 bine yakın fidan dikimi yaptık. Şimdi fidanlarımız verim vermiş durumda. Çokta güzel görünüyorlar. Biz bunları çokta doğal bir şekilde ektik. Bunun maliyeti ise 350 bine yakın oldu. ‘Bu ekilmez, bu yapılmaz’ düşüncesini kırmış durumdayız. Yaptığımız proje ise gerçekten yerini aldı. Yetkililerin bize desteklerini bekliyoruz. Şimdi ektiğimiz bu meşe ağaçları bin 900 rakımdadır ve bunu Yüksekova’da da ektik ve başardık. Bir ilk olarak burada biz bu adımı attık. Bunu yaptığımız için çokta sevinçliyiz” dedi.

“Meşe ağacı Yüksekova’nın kış şartlarına uygun yetişiyor”
Meşe ağaçlarının ilçenin iklim şartlarına uygun olduğunu dile getiren Vedat Halifeoğlu da, “Biz burada meşe ve palamut ağacının projesine başladık. Meşe ağacı genellikle kuru alanlarda yetişir. Meşe ağacı Doğu Anadolu Bölgesinde projesi yapılmamış. Yüksekova’da yeşillik alan olmadığı için bizde bu yola girerek yeşile boğmak için uğraştık. Bundan sonra amacımız Yüksekova’mıza ormanlar kazandırmaktır. Şimdi fidanlarımız yetişmiş. 60 santimetreye kadar çıkmış ve elimizde fidanlarımız var. Meşe ağacı eksi 40 derecede yetişiyor. Bu durumda ise Yüksekova’nın zor koşullarında yetişti fidanlarımız. Biz bu projeye ise 6 kişi olarak başlattık. Bu projenin amacı Yüksekova’nın yeşilliğine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Yüksekova meşe ağaçlarıyla yeşile bürünmüş bir kent olacak”
Yüksekova’nın yeşilliğiyle bundan sonra nam salacak bir kent olacağını dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise “Bin 900 rakımda yetişecek meşe ağaçları sayesinde Yüksekova yeşillenecek. Yüksekova’nın ihtiyacı olan fidanlar artık buradan karşılanacak. Meşe ağacı çok heybetli bir ağaçtır. Heybeti ilçeyle güzelleşecektir. Yüksekova’da ihtiyacımız olan ormanlık alan ile böylelikle oluşacak. Burada baktığımızda baya güzel ve muazzam bir çalışma var. Şimdiden Yüksekova ve bölgeye hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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