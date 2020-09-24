Bakan Yardımcısı İnce Hakkari’de

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Bakan Yardımcısı İnce, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan İnce, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Bakan Yardımcısı İnce’nin daha sonra belediye, 112 çağrı merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

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