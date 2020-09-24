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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.
Hakkari'deki programının ardından beraberinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova'ya geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem
İnce, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Daha sonra havalimanında Yüksekova Belediyesine geçerek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili sunumu izleyen İnce, belediye önünde yaptığı açıklamada, bir yıla yakın zamanda hem Hakkari'de hem de Yüksekova'da, belediye başkan vekillerinin çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığının bölgede çalışmalar, projeler ve yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten İnce, "Bu hizmetleri yerinde görmek, aksayan bir yön varsa onları değerlendirmek ve hizmetlerin vatandaşlara en güzel şekilde yansıtılmasının önünü açmak için bir araya geldik. Kısa sürede belediye hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve kaliteli şekilde ulaştırılması konusunda çok büyük yol alındığına tanıklık ettik. Hakkari ve Yüksekova'da şehir merkezleri bir şantiyeye dönmüş durumda. Hem altyapı hem üst yapı, yollar, ulaşım, sosyal hizmetler başta olmak üzere tüm belediyecilik hizmetleri hızlı bir şekilde yürütülüyor. Bu güne kadar yapılan projeleri yerinde gördük. Bundan sonra yapılacak projeler konusunda da bilgi aldık. Hem Ankara'dan bu konularla ilgili yapılacak destek konusunda hem de yerel imkanların kullanılması konusunda da gerekli tedbirleri belediye başkan vekillerimizle alıyoruz. En kısa sürede terörün de bertaraf edilmesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız layık oldukları en güzel hizmetlere kavuşmuş olacaklar. Başka belediye başkan vekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.
Çarşı merkezinde kısa sürede incelemelerde bulun İnce daha sonra ilçeden ayrıldı.
İnce’ye Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başakn Vekili Osman Doğramcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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