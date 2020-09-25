Durankaya beldesi yolu asfaltlandı

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Hakkari’nin Durankaya beldesinin zorlu kış aylarından dolayı zarar gören yolları asfaltlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, il merkezindeki Merzan Mahallesi’nden geçen ve Durankaya beldesinin ulaşımını sağlayan yolun asfaltlanma çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Demirci, “Durankaya yolumuzun asfaltlanmasında emeği geçen başta Hakkari Valimiz İdris Akbıyık, Vali Yardımcımız ve Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve çalışmalarını aralıksız bir şekilde süren yüklenici firma ve çalışanlarına Durankaya beldesi halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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