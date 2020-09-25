Hakkari'de 165 kilo 942 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 165 kilo 942 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 153 kilo 300 gram eroin, 6 kilo 242 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari mehmet özkan

2020-09-25 12:36:34



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