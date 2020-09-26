Kavaklı köyünde 2 terörist öldürüldü

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Hakkari'nin Kavaklı köyü Karanlık Dağ Bölgesinde jandarma polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü Karanlık Dağ Bölgesinde yapılan Yıldırm2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen hava harekatı neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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