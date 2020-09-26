Kavaklı köyünde 2 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Kavaklı köyü Karanlık Dağ Bölgesinde jandarma polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü Karanlık Dağ Bölgesinde yapılan Yıldırm2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen hava harekatı neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.