Zap Suyu'nda rafting heyecanı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN-Serdar KARA/ ÇUKURCA, (Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Zap Suyu'nda rafting gösterisi yapıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde rafting gösterisi düzenlendi. Cilo Rafting MİX takımı, Cilo Sat Gölleri, Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları (CİSAD) ile Atik Akademi Spor Kulüplerine üye sporcular, botlarla Zap Suyu'na açılarak gösteri yaptı. Kendilerini Zap Suyu'na bırakan raftingciler, performanslarını sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Vadisi'ni turizme kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-09-27 12:12:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.