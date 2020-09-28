Hakkari güreşçiler milli takım kampına çağrıldı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kadın sporculardan Eylem Gök ve Evin Duman Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 29 Eylül12 Ekim Tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Genç Kadınlar Güreş Milli Takım Hazırlık Kampına çağrıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, antrenör arkadaşları ve sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Yıldırım, "Türkiye’ye model olacak merkezde hedefimiz milli takımlara daha fazla sporcu kazandırmaktır. Hedefimiz elit sporcular yetiştirmek, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

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