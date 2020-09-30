Hayırsever iş adamı Kılınç’tan örnek davranış

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İstanbul’da bulunan hayırsever iş adamı Hüseyin Kılınç, Hakkari’deki bir okula 500 adet çanta desteğinde bulundu.

İstanbul Mercan’da iş yeri bulunan hayırsever iş adamı Hüseyin Kılınç’ın gönderdiği çantalar Hakkari’ye ulaştı. 500 adet çantayı teslim alan Hakkarili hayırsever bir esnaf çantaları okula teslim etti.

Hakkarili esnaf ile okul yönetimi, bu örnek davranıştan dolayı iş adamı Kılınç’a teşekkür ederek, gönderilen çantaların dar gelirli öğrencilere dağıtacaklarını belirttiler.

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