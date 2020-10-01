Vali Akbıyık okulları ziyaret ederek hediye dağıttı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, okulları ziyaret ederek öğrencilere değişik hediyeler dağıttı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Akbıyık; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Okul Müdürü Ali Yalçın, öğretmenler ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı. 1 ve 8. sınıf destekleme ve yetiştirme kurslarını dolaşan Vali Akbıyık, maske ve sosyal mesafeye durumunu denetledi.

Öğrencilere değişik hediyeler dağıtan Vali Akbıyık, hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulundu. Daha önce başlattıkları “Bir İnsan Bir Kitap” kampanyasını öğrencilere hatırlatan Vali Akbıyık, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, değişik okullardan öğrencilerin bir araya geldiği EBA destek noktasını ziyaret ederek Okul Müdürü Hayrettin Çiftçi’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere hediye verip bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, okul çıkışında öğretmenlerle birlikte sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektirdi.

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